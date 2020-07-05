«Эспаньол» — «Леганес»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Леганес».



Ставка: победа «Эспаньола» за 2.66.



«Команды, занимающие два последних места в турнирной таблице, встречаются друг с другом практически в безнаджёной ситуации. Чтобы ни произошло в этом матче, «Эспаньол» и «Леганес» с вероятностью 80% в следующем сезоне встретятся друг с другом уже в Сегунде. В этом туре де-юре пока никто не вылетит, но уже в следующем туре эти команды могут лишиться шансов на сохранение места в Примере. Особенно весело будет, если «Эспаньол» в следующем туре по итогам каталонского дерби на «Камп Ноу» будет отправлен в Сегунду «Барселоной».



Я поставлю тут на победу «Эспаньола». Он сильнее «Леганеса» по составу в принципе, и при этом у «Эспаньола» в строю находятся абсолютно все футболисты, тогда как у «Леганеса» из-за травм и дисквалификаций пятеро игроков не смогут выйти на поле. Плюс, играть на своём поле «Эспаньолу» всё-таки комфортнее. Ничья в этом матче стала бы провалом для обеих команд, так что если к последним минутам на табло будет ничья, то ва-банк будет резонно нестись обеим командам. Именно поэтому я поставлю на «Эспаньол» не просто с форой (0), а именно на чистую победу «попугаев». И коэффициент очень велик».



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