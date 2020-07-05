«Наполи» — «Рома»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».

Ставка: победа «Наполи» + тотал больше 2.5 мяча за 2.77.

«За победу «Наполи» дают отличнейший коэффициент, больше двойки на хозяев поля – это просто подарок.



«Рома», по большому счету, сохранила только название от той команды, которая ярко выступала совсем недавно. Думаю, с Фонсекой клуб не угадал. Да и перестановки в клубе пока не идут на пользу. И проигрыш в матче с «Удинезе» никуда не годится.



Учитывая, что при хорошем подборе игроков «Рома» не забила в двух матчах подряд, мне кажется, на этом выезде римляне смогут прервать сухую серию. Но победит все равно «Наполи», потому что неаполитанцы объективно сильнее.



Да, «Наполи» проиграл «Аталанте», но это не зазорно. Думаю, в Бергамо сейчас может проиграть любая команда, включая «Ливерпуль» или «Реал» с «Барселоной».



«Наполи» в посткоронавирусный период пребывает в неплохой форме, выиграл Кубок. Думаю, именно хозяева фавориты матча.



Более того, считаю, в этом матче должны быть голы. Для «Ромы» три матча без голов – нонсенс. «Наполи» на своем поле тоже обязан забивать. А так как считаю, что «Наполи» выиграет, возьму П1 и ТБ 2,5».