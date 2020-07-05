«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ с коэффициентом 6.00

Комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 2.30, точный счёт 0:2 за 6.00.
«Манчестер Сити» недавно набрал вистов, разгромив «Ливерпуль» после завоевания чемпионства, добавив ожиданий от следующего сезона. Преимущество «горожан» не вызывает сомнений, но в этом матче посоветовал бы пойти от противного.
Что имею ввиду? Букмекеры считают, что будет результативный матч, обе команды забьют. Но мне кажется, что нет. «Манчестер Сити» выложился в матче с «Ливерпулем», будет очень трудно эмоционально собраться на матч с клубом, который очень скупо выглядит в этом сезоне.
Необходимо брать три очка, но предположил бы, что для «горожан» будет не очень простой матч. Они выиграют, забьют в каждом из таймов, не позволят сопернику забить, но будет низ, даже можно сделать ставку на их победу со счетом 2:0. Посмотрим, угадаю или нет».
- 5 июля 2020
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