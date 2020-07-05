«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Гутцайта на матч 33-го тура АПЛ

Комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла».
Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 голов за 1.75.
«Ливерпуль» уже завоевал чемпионский титул. Мерсисайдцы успели и отпраздновать, и съездить в гости к «Манчестер Сити». На «Этихаде» команда Юргена Клоппа получила по полной программе — проиграли со счетом 0:4. Хотя многое могло бы пойти иначе, если бы Салах открыл счет, а не попал в штангу.
У «Ливерпуля» уже нет особенной мотивации, но хоть отбавляй у футболистов «Астон Виллы», отчаянно борющейся за сохранение прописки в АПЛ и не желающей возвращаться в Чемпионшип. Соперники по зоне вылета рядом, поэтому бирмингемцы будут предельно заряженными.
Думаю, и «Ливерпуль» на своем поле постарается хоть немного исправиться после разгрома в матче с «Манчестер Сити». Мне кажется, обе команды сохранят желание идти в атаку и после первых 45 минут. Мне нравится вариант с тоталом второго тайма больше 1.5 гола».
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