«Наполи» — «Рома»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 30-го тура Серии А

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».



Ставка: «Наполи» победит за 2.09.



«Наполи» уже на шестой строчке и отстаёт от идущих пятыми римлян всего на три очка. Действительно, думаю, что у римлян почти нет шансов на попадание в Лигу чемпионов. До прекрасной «Аталанты» футболистам «Ромы» уже едва ли добраться.



У «Ромы» не всё хорошо после рестарта сезона. Римляне потерпели два поражения кряду. Уже начинаются косые взгляды в сторону Фонсеки. Сам главный тренер говорит, что у команды есть лицо, но его пока не видно. Видимо, настроения в стане римлян не самые радужные.



А у «Наполи» всё отлично. Пусть неаполитанцы и проиграли «Аталанте» в прошлом туре, но выглядят более цельно, чем «Рома». Поражение от «Аталанты» сейчас вполне логичная вещь, ведь клуб из Бергамо сейчас может хлопнуть вообще любого соперника. Поэтому простим тот результат Дженнаро Гаттузо.



За последние 15 матчей неаполитанцы потерпели только два поражения. У них отличный состав, а на замену выходят игроки калибра Кальехона, Милика и Юнеса. «Наполи» смотрится крепко. Мой прогноз заключается в том, что догоняющий догонит пытающегося уйти в отрыв. Думаю, что «Наполи» победит в этой встрече», — сказал Шнякин.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Наполи» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Коларов убьют мечты Гаттузо о Лиге чемпионов В последнее время римляне чувствуют себя комфортно в Неаполе.