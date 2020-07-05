«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на главный матч 26-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.25.
«Зениту» уже вряд ли кто-то помешает стать чемпионом, и он может стать чемпионом в Краснодаре. В прошлом году он здесь выиграл решающий матч, теперь есть шанс выиграть чемпионский.
Очень сложно говорить об этой игре, учитывая то, как играл «Зенит» против «Тамбова». Он готовился к матчу с «Краснодаром» и как минимум сохранял силы. Проблема в том, что у нас мало моментов, по которым мы можем судить о «Краснодаре». Ему не повезло — он пропустил матчи. Но игру с «Ростовом» команда Мусаева должна была выигрывать. Реализация подкачала. А потом вот этот момент с пенальти…
Думаю, что «Зенит» не может выигрывать постоянно. Он уже заслужил потерю очков. И с «Крыльями» мог не выиграть, и с «Тамбовом». Везло.
В Краснодаре всегда бывают весёлые матчи между этими командами. Думаю, у «Краснодара» будет нереальный настрой. У него есть задача — выйти в Лигу чемпионов напрямую. А «Зенит» может оформить чемпионство чуть позднее.
Поставлю на то, что «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча». Матчи между этими соперниками не бывают скучными. Голы будут».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 5 июля 2020
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:15