«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на главный матч 26-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.25.



«Зениту» уже вряд ли кто-то помешает стать чемпионом, и он может стать чемпионом в Краснодаре. В прошлом году он здесь выиграл решающий матч, теперь есть шанс выиграть чемпионский.



Очень сложно говорить об этой игре, учитывая то, как играл «Зенит» против «Тамбова». Он готовился к матчу с «Краснодаром» и как минимум сохранял силы. Проблема в том, что у нас мало моментов, по которым мы можем судить о «Краснодаре». Ему не повезло — он пропустил матчи. Но игру с «Ростовом» команда Мусаева должна была выигрывать. Реализация подкачала. А потом вот этот момент с пенальти…



Думаю, что «Зенит» не может выигрывать постоянно. Он уже заслужил потерю очков. И с «Крыльями» мог не выиграть, и с «Тамбовом». Везло.



В Краснодаре всегда бывают весёлые матчи между этими командами. Думаю, у «Краснодара» будет нереальный настрой. У него есть задача — выйти в Лигу чемпионов напрямую. А «Зенит» может оформить чемпионство чуть позднее.



Поставлю на то, что «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча». Матчи между этими соперниками не бывают скучными. Голы будут».



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