«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 2.15.
«Очень интересный матч. Помним, какие матчи выдавали эти клубы в последнее время. Нет сомнений, что увидим много голов. Обе команды забивают, и довольно-таки много.
Однако «Зенит» значительно сыграннее. Провел уже четыре встречи. «Краснодар» – только одну. В концовке второго тайма с «Ростовом» откровенно поплыл физически.
Думаю, что «Зенит», имея в нападении Малкома, Артема Дзюбу, Сердара Азмуна, будет активнее и забьет больше мячей».
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- 5 июля 2020
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