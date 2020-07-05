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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.15.

«Очень интересный матч. Помним, какие матчи выдавали эти клубы в последнее время. Нет сомнений, что увидим много голов. Обе команды забивают, и довольно-таки много.

Однако «Зенит» значительно сыграннее. Провел уже четыре встречи. «Краснодар» – только одну. В концовке второго тайма с «Ростовом» откровенно поплыл физически.

Думаю, что «Зенит», имея в нападении Малкома, Артема Дзюбу, Сердара Азмуна, будет активнее и забьет больше мячей».

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