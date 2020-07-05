«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» в один мяч или ничья за 2.04.



«Одно удовольствие смотреть за командой Кальехо, очень хорошо «Вильярреал» подготовился к этому отрезку чемпионата. Благодаря такой прекрасной игре и отличным результатам команда смогла подняться на пятое место, притом что до этого она была вне еврокубковой зоны. Сейчас у «Вильярреала» наступает очень сложный календарь.



Я бы не исключал, что состав «Вильярреала» будет неоптимальным. С другой стороны, он не в лучшем составе смог сыграть достаточно хорошо в матче с «Севильей». Не зная стартовых составов, не зная результата матча «Атлетик» — «Реал Мадрид», честно говоря, сложно давать прогноз на матч. Если «Реал» выиграет в Бильбао, то у футболистов «Барселоны» опустятся руки и они окончательно поймут, хотя это уже и так очевидно, что шансов догнать «Реал» у них нет.



Предложу такую ставку – победа «Барселоны» в один мяч или ничья. Ничья мне представляется вполне вероятной, учитывая, что «Барселона» в гостях играет очень плохо в этом чемпионате – 6 побед, 6 ничьих и 5 поражений. Выезд на стадион «Керамика» один из самых сложных, поэтому не думаю, что «Барселоне» здесь будет легко, особенно учитывая, что «Вильярреал» очень мощно начинает все матчи, в первые 25 минут он всегда ураганом проходит по чужой обороне, очень часто забивает в это время и создаёт огромное количество голевых моментов. Ставка на стартовые минуты – одна из особенностей «Вильярреала». При этом в концовке команда может ещё раз поддавить, если счёт ничейный, как это было в матче против «Сельты». Благодаря свежим атакующим игрокам «Вильярреал» смог вырвать победу».



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