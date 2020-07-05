«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Манчестер Сити» ожидает выезд к «Саутгемптону», который является весьма удобным соперником для «горожан». Дело в том, что в предыдущих 10 очных встречах они добыли восемь побед. Ещё один раз случалась ничья, и только одну победу записал на свой счёт клуб из Саутгемптона.
Любопытно также, что «святые» занимают последнее место в АПЛ по набранным у себя дома очкам. Они успели провести 16 встреч, в которых потерпели 10 поражений. Причём за это время они пропустили аж 33 гола, что является худшим показателем в лиге.
Команда Хосепа Гвардиолы даже без травмированного Агуэро умудряется исправно пробивать верх. На выезде, к слову, они скатали 16 поединков в текущем сезоне и сумели оформить целых 36 мячей. На таком фоне можно было бы подумать над П2 с форой (-1.5) за красивый коэффициент 2.00.
Впрочем, отпор «Саутгемптон» дать вполне может. Даже несмотря на неудачную серию, у себя дома свой гол в среднем за игру он имеет. Для «Манчестер Сити», который в гостях далеко не безгрешен и пропустил 21 мяч за 16 выездов, это может стать непростой задачкой.
А при таких раскладах есть смысл рассмотреть ставку «обе забьют» за вполне рабочий коэффициент 1.85. Статистика личных встреч на нашей стороне. В восьми из десяти последних матчей соперники непременно забивали в обе стороны".
- 5 июля 2020
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45