«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Манчестер Сити» ожидает выезд к «Саутгемптону», который является весьма удобным соперником для «горожан». Дело в том, что в предыдущих 10 очных встречах они добыли восемь побед. Ещё один раз случалась ничья, и только одну победу записал на свой счёт клуб из Саутгемптона.



Любопытно также, что «святые» занимают последнее место в АПЛ по набранным у себя дома очкам. Они успели провести 16 встреч, в которых потерпели 10 поражений. Причём за это время они пропустили аж 33 гола, что является худшим показателем в лиге.



Команда Хосепа Гвардиолы даже без травмированного Агуэро умудряется исправно пробивать верх. На выезде, к слову, они скатали 16 поединков в текущем сезоне и сумели оформить целых 36 мячей. На таком фоне можно было бы подумать над П2 с форой (-1.5) за красивый коэффициент 2.00.



Впрочем, отпор «Саутгемптон» дать вполне может. Даже несмотря на неудачную серию, у себя дома свой гол в среднем за игру он имеет. Для «Манчестер Сити», который в гостях далеко не безгрешен и пропустил 21 мяч за 16 выездов, это может стать непростой задачкой.

А при таких раскладах есть смысл рассмотреть ставку «обе забьют» за вполне рабочий коэффициент 1.85. Статистика личных встреч на нашей стороне. В восьми из десяти последних матчей соперники непременно забивали в обе стороны".