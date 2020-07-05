«Саутгемптон» — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.03.



«Мы видели, как «Сити» уничтожил «Ливерпуль». Думаю, что этого импульса хватит, чтобы спокойно обыграть «Саутгемптон». К тому же в истории их взаимоотношений крайне редко бывают победы «святых». «Сити» в последних семи матчах побеждал регулярно. И «Сити» просто очень хорош. В 9 из 11 матчей – сплошные победы.



Что до «Саутгемптона», то здесь ситуация плоха: 1 победа в 6 матчах. Но после рестарта чемпионата они выглядели неплохо. Это позволило подняться не очень высоко, но отрыв от верхней половины не такой уж и большой. 9-10-е место совсем рядом – на расстоянии 5 очков. Поэтому биться есть за что.



И команда регулярно забивает. В 15 из 18 встреч обязательно был гол. Тут ещё и домашняя игра. Пусть и без зрителей, но хозяева всё равно будут себя чувствовать более-менее комфортно.



Поэтому беру «обе забьют» и ТБ (2,5). Я думал взять «обе забьют» и П1. Но мало ли что может случиться с «Сити» после такой крупной победы над «Ливерпулем». Поэтому «обе забьют» и ТБ (2,5), мне кажется, довольно легко заходит».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.