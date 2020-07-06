«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Шпоры» очень хорошо играют у себя дома. За 16 проведённых встреч на своём поле они потерпели лишь четыре поражения, забили 30 мячей, а пропустили всего 16.



Для «ирисок», которым выезды даются с трудом, это будет непростой задачей. Они за 16 матчей в гостях сумели добыть лишь четыре победы при девяти поражениях. При этом было пропущено аж 31 мяча. Впрочем, должное отдать ливерпульцам всё же стоит.



С приходом Карло Анчелотти на пост главного тренера команда сильно изменилась. К слову, в семи выездах под руководством именитого итальянского специалиста она проиграла лишь три раза: «Манчестер Сити» (1:2), «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:4). При этом за это время было забито десять мячей, что, в целом, неплохо.



Конечно, на своём поле «Тоттенхэм» даст фору многим, но стабильности ему всё же не хватает. На наш взгляд, «Эвертон» сможет найти, чем ответить лондонцам. Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.76.



Любители рискнуть могут даже рассмотреть комбинированный вариант обе забьют + Х2 за внушительный коэффициент 2.79. Команда из Ливерпуля неплохо стартанула и может удивить".