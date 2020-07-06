«Леванте» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Реал Сосьедад».

Ставка: гол с 45:00 по 60:00 за 2.75.

«Реал Сосьедад» упустил всё нажитое непосильным трудом. Ну, почти. В пяти стартовых поединках после рестарта сезона удалось зацепить всего одно очко, хотя среди соперников были не только мадридский «Реал» (1:2) с «Хетафе» (1:2), но и «Осасуна» (1:1), «Алавес» (0:2) и «Сельта» (0:1).



Добыть долгожданную победу получилось только в четверг, да и там гордиться особо нечем. В родных стенах баски с горем пополам дожали «Эспаньол» (2:1), а это худший клуб нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Каталонцы открыли счёт и ушли на перерыв лидерами, но не вытерпели. Решающий гол состоялся на 84-й минуте.



Даже несмотря на кошмарные результаты подопечные Иманола Альгуасиля сохраняют приличные шансы на попадание в еврокубки. Думать о Лиге чемпионов уже не приходится (семь очков до «Севильи»), а вот Лига Европы находится совсем рядом. До «Хетафе» два балла, до «Вильярреала» — четыре.



Беда только в том, что «Леванте» всегда был для бело-голубых неудобным соперником, а на выезде и подавно. Единственная надежда заключается в том, что выполнившие задачу на сезон валенсийцы расслабятся и будут действовать спустя рукава, но в этом есть сомнения. На своём поле они готовы попить крови у кого угодно.



Линия на исход кажется ровной, потому предпочтём необычную ставку. Букмекеры дают дивный коэффициент 2.75 на гол с 45:00 по 60:00, хотя обе команды наиболее результативны именно на этом отрезке. В 33 матчах с участием «Реала Сосьедад» в эту треть тайма было забито 20 мячей, у «Леванте» показатель тоже солидный (17). Доверимся цифрам".