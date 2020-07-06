«Хайденхайм» — «Вердер»: прогноз и ставка на стыковой матч чемпионата Германии 6 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на стыковой матч за право играть в Бундеслиге «Хайденхайм» — «Вердер».
Ставка: гол «Вердера» в первом тайме за 1.99.
«Преимущество бременцев по уровню исполнителей и качеству футбола сомнений не вызывает, даже в гостях они наверняка станут действовать с позиции силы. Неудивительно, что букмекеры считают подопечных Флориана Кофельдта фаворитом, давая на их победу чуть больше двойки.
Интрига закручена основательно, теперь каждая ошибка может оказаться роковой. Но вообще положение у фаворита крепкое: результативная ничья будет в его пользу, так что нужно просто забить. Проход «Вердера» идёт за скромнейший коэффициент 1.34, а потому придётся искать что-то поинтереснее.
Возьмём гол гостей в первом тайме за 1.99. Собственно, «музыканты» — редкий коллектив, который до перерыва забивает даже чаще. 24 из 42 голов (то есть почти 60%) в нынешнем розыгрыше Бундеслиги они забили в первом тайме. Три дня назад «Хайденхайму» повезло, но представитель элитного дивизиона наверняка сделал работу над ошибками».
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