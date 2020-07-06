«Севилья» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Эйбар» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Севильи» и минимум 2 мяча в матче за 1.70.



«Эйбар» после двух побед подряд успокоился. В последнем туре он неожиданно дома уступил «Осасуне» 0:2. Тем не менее позиции в борьбе за сохранение места в Примере у «Эйбара» весьма убедительные. И мне кажется, «Эйбар» не уступит своё место в Примере.



«Севилья» же продолжает бороться за лигочемпионское место. Поджимает, конечно, «Вильярреал», набравший отличный ход. Ну и сама «Севилья» не должна упускать место, ведь всё в её руках, ногах и головах. В последнем туре она победила «Леганес» на выезде 3:0 с дублем Оливера Торреса. А сейчас домашний матч против «Эйбара». И у «Севильи» на два дня больше на подготовку, к тому же «скамейка» длиннеее.



Думаю, «Севилья» выиграет и забьёт «Эйбару» минимум два мяча. Последние игры между этими командами получались очень результативными. Забивалось в последних пяти матчах минимум 3 мяча. Но здесь, с учётом интенсивного графика, не думаю, что будет точно очень много голов. При этом считаю, что «Севилья» два забить должна. Предложу вариант — «победа «Севильи» и тотал больше 1,5 мяча» за 1,7. Можно также рассмотреть победу через фору (-1)», — сказал Генич.



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