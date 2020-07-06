«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон» в рамках 33-го тура АПЛ.



Ставка: минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 2.06.



«Если бы лет десять назад сказать, что Карло Анчелотти будет играть против Жозе Моуринью, а вывеска будет «Тоттенхэм» — «Эвертон», рассмеялись бы абсолютно все, но сейчас это такая жизнь.



Команды после рестарта выглядят по-разному. Если «Эвертон» в трёх матчах пропустил всего один мяч, а в атаке выглядит прилично и с «Ливерпулем» сыграл отменно, то вот «Тоттенхэм» — совсем другое дело.



Здесь, конечно, история с «Шеффилдом» контекстуальная. «Тоттенхэм» в обороне сейчас не очень хорош, а в атаке Сон и Кейн ещё не обрели былую мощь, но они в любом случае хороши.



В матче между этими командами, как правило, огромное количество мячей. В последних трёх было аж 14 голов. И здесь нам стоит ждать голевой феерии. Анчелотти в атаку, Жозе — в атаку. В обороне есть вопросы и там, и там. Поэтому обе забьют и тотал больше. Матч получится роскошным», — сказал Казанский.

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