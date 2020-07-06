«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.32.



«Очень интересная дуэль тренеров, перезапустивших в этом сезоне свои карьеры в новых клубах. Тренеров, выигрывавших топовые чемпионаты и дважды бравших ЛЧ с разными командами из разных стран. Моуринью против Анчелотти. Лучшая вывеска сезона, в котором главная интрига была раскрыта задолго даже до карантина.



Сейчас лондонцы лишь на одно очко опережают ливерпудлианцев. Оба тренера стараются ворваться хотя бы в зону ЛЕ. Отрыв от места в ЛЧ 10 очков, и вряд ли им удастся что-то с ним сделать за 6 оставшихся игр. Но выбить «Шеффилд Юнайтед» вполне по силам. Для этого надо начать выигрывать уже с этой встречи. Всего два очка отделяют Моуринью от участия в еврокубках в будущем сезоне. Но игра «Тоттенхэма» не внушает оптимизма. Пустые трибуны нивелирует преимущество родного стадиона. У Анчелотти лучше получается выстраивать игру подопечных. Но фактор Моуринью и то, что итальянский тренер больше работает над защитой, чем атакой, даёт шансы на успех дома лондонцам», — сказал Аскеров.



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