«Тамбов» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Ахмат».
Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.
«Грозненцы на момент рестарта сезона находились на дне, но сумели взять себя в руки. В четырёх турах набрано семь очков — победы над «Крыльями Советов» (4:2) и «Арсеналом» (3:1), а также ничья с «Сочи» (1:1). Причём «горожанам» откровенно повезло зацепиться, создали они гораздо меньше.
Конечно, разгромное поражение от ЦСКА (0:4) в родных стенах подпортило впечатление. Хотя по факту подопечные Игоря Шалимова такого счёта никак не заслуживали. Первый тайм вообще получился закрытым и скучным, моменты практически не возникали. А в середине второго тайма хозяева развалились, получив три мяча за пять минут.
В первом круге соперники сыграли вничью (1:1). «Ахмат» спасся на 92-й минуте, прекрасный удар удался Бернарду Берише. Пожалуй, мирный исход вполне устроит обе команды, так что можно не мудрить и просто проверить лобовую ничью за 3.48. В остальном есть ощущение, что букмекеры недооценивают гостей.
Грозненцам не повезло в прошлом туре, зато 0:4 на своём поле однозначно раззадорят команду. А вот «Тамбов», напротив, наверняка оставил огромное количество сил и эмоций в Москве. На Х2 букмекеры дают скромнейший коэффициент 1.52, а вот Х2 + тотал меньше 3.5 мяча идёт за приличные 1.90».
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