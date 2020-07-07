«Арсенал» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч РПЛ в Туле

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов».
Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.77.
«Крылья Советов» выцарапали два очка в двух турах у представителей топ-4, хотя до этого потерпели три поражения подряд. Больше того — при доле удачи они могли бы рассчитывать на большее.
Вообще, статистика очных встреч полностью на стороне хозяев. В четырёх предыдущих случаях они оказались сильнее, общий счёт — 10:2. Но есть два аргумента в пользу самарцев. Во-первых, туляки ужасны на своём поле — всего 3 победы в 13 поединках, 12 очков при разнице голов 17:19.
«Крылья Советов» даже на выезде набрали 14 очков в 13 матчах. И второй момент — мотивация. Гости бьются за выживание, результат нужно добыть любой ценой. А «Арсенал» оторвался от зоны вылета на семь очков, но в еврокубки уже вряд ли попадёт. Эта разница способна оказаться определяющей.
Кроме того, «канониры» в субботу около часа действовали в меньшинстве и наверняка затратили много сил. Думаем, игра пройдёт в невысоком темпе, моментов будет немного, а аутсайдер получит возможность зацепиться. Х2 за 1.77 смотрится здорово, вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14".
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