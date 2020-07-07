«Уотфорд» — «Норвич»: прогноз и ставка на матч 34-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Уотфорд» — «Норвич».

Ставка: «Норвич Сити» не забьёт за коэффициент 2.26.

«Судя по всему, шансов у последнего клуба английской Премьер-лиги маловато. Дело в том, что за 16 гостевых поединков он сумел добыть только одну победу и скатать всего три ничьи. При этом пропустил аутсайдер ровно 30 голов, а забил каких-то шесть. Жуткие цифры.



Любопытно также и то, что в предыдущих восьми играх в чемпионате Англии «канарейки» потерпели семь поражений, не забив при этом ни одного мяча. На таком фоне ставка «Норвич» не забьёт за коэффициент 2.26 смотрится заманчиво. Любители рискнуть могут даже проверить П1 всухую за солидный коэффициент 2.68.



В девяти предыдущих домашних играх «Уотфорд» потерпел лишь два поражения: от крепкого «Эвертона» (2:3) и от входящего в топ-5 АПЛ по набранным очкам на выезде «Саутгемптона» (1:3). При этом «шершни» дома умудрились не проиграть «Тоттенхэму» (0:0) и «Лестеру» (1:1) и выиграть такие большие клубы, как «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Вулверхэмптон» (2:1) и «Ливерпуль» (3:0)».