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«Арсенал» — «Лестер Сити»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 34-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Лестер Сити»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 34-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 2.72.

«Лестер Сити» ожидает непростой выезд в Лондон к «Арсеналу». Дело тут в том, что с 2014 года соперники успели встретиться в Лондоне пять раз и за это время «лисы» не набрали ни одного очка. При этом они забили шесть мячей, а пропустили целых 12, то есть в среднем по 2,4 штуки за 90 минут. Жуткие цифры.

Стоит также отметить, что с приходом Микеля Артеты «канониры» начали играть куда лучше, особенно на своём поле. К слову, в предыдущих шести домашних матчах под руководством молодого испанского специалиста они набрали 16 из 18 возможных очков. А в последних четырёх поединках одержали четыре победы с общим счётом 12:2.

Однако классический 1Х представлен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.42, а потому придётся искать другой выход. И интересным вариантом здесь выглядит комбинированная ставка «1Х + тотал больше 2.5» за коэффициент 2.72.

У лондонцев с результативностью порядок: в среднем за игру на своём поле они забивают в районе двух голов. Лучший бомбардир чемпионата Англии Джейми Варди в составе «Лестера» тоже не испытывает проблем с забитыми мячами в гостях — его клуб имеет в среднем за игру два мяча.

Статистика личных встреч также на нашей стороне. За 11 поединков с 2014 года соперники на двоих наколотили аж 36 мячей, что в среднем за матч составляет 3,27 штуки. Так что ждём от них насыщенного матча с обилием моментов».

«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Обамеянг, Артета и Варди помогут зайти коэффициенту 2.72
За пять очных встреч в Лондоне «лисы» потерпели пять поражений и пропустили 12 мячей.
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