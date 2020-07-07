«Арсенал» — «Лестер Сити»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 34-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 2.72.

«Лестер Сити» ожидает непростой выезд в Лондон к «Арсеналу». Дело тут в том, что с 2014 года соперники успели встретиться в Лондоне пять раз и за это время «лисы» не набрали ни одного очка. При этом они забили шесть мячей, а пропустили целых 12, то есть в среднем по 2,4 штуки за 90 минут. Жуткие цифры.



Стоит также отметить, что с приходом Микеля Артеты «канониры» начали играть куда лучше, особенно на своём поле. К слову, в предыдущих шести домашних матчах под руководством молодого испанского специалиста они набрали 16 из 18 возможных очков. А в последних четырёх поединках одержали четыре победы с общим счётом 12:2.



Однако классический 1Х представлен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.42, а потому придётся искать другой выход. И интересным вариантом здесь выглядит комбинированная ставка «1Х + тотал больше 2.5» за коэффициент 2.72.



У лондонцев с результативностью порядок: в среднем за игру на своём поле они забивают в районе двух голов. Лучший бомбардир чемпионата Англии Джейми Варди в составе «Лестера» тоже не испытывает проблем с забитыми мячами в гостях — его клуб имеет в среднем за игру два мяча.



Статистика личных встреч также на нашей стороне. За 11 поединков с 2014 года соперники на двоих наколотили аж 36 мячей, что в среднем за матч составляет 3,27 штуки. Так что ждём от них насыщенного матча с обилием моментов».