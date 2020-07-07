«Арсенал» — «Лестер»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».



Ставка: ТБ 3 за 2.39.



«На июльском этапе АПЛ нет проходных матчей — все они имеют судьбоносное значение. Даже для уже действующего чемпиона «Ливерпуля», получившего недавно оплеуху от «Ман Сити». Нужно сражаться за честь клуба, чтобы не потерять лицо.



А вот за третье и четвёртое места, позволяющие выступить в следующем в сезоне в Лиге чемпионов, драчка предстоит знатная. До коронавирусной паузы «Лестер» комфортно шёл на третьем месте с 53 очками и считался вместе с «Ливерпулем» и «Ман Сити» уже обеспечившим себе место в заветной четвёрке.



Однако после возобновления первенства «Лестер» сначала дважды сыграл вничью, потом дважды проиграл и дал возможность конкурентам приблизиться на расстояние удара. И только благодаря победе в 33-м туре над немотивированным «Кристал Пэлас» «Лестер» смог зацепиться за третье место — у команды Роджерса 58 очков. Но у «Челси» 57, а у «МЮ» 55. Вся борьба впереди.



А тут и «Арсенал» восстал как птица Феникс из пепла. Рестарт у «канониров» вышел конфузным — два поражения подряд — от «Ман Сити» 0:3 и от середняка «Брайтона» 1:2. «Арсенал» тогда не критиковал только ленивый.



Но вот вам выкрутасы судьбы — после потери основного кипера Лено и каких-то магических действий Микеля Артеты «Арсенал» выдал победную серию из четырёх матчей — три в чемпионате и одна в четвертьфинале Кубка Англии — «Шеффилд Юнайтед» был повержен 2:1. На данный момент «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка Англии уже в 30-й раз.



Ну а «Лестер» свой четвертьфинал благополучно проиграл «Челси» — 0:1.



«Лестер» вроде бы в кризисе, «Арсенал» на подъёме. Соперники будут играть в Лондоне, а «лисы» в эпоху Премьер-лиги никогда не побеждали «Арсенал» в гостях. Почти 47 лет назад зафиксирована выездная победа «Лестера».



В нынешнем турнире «Лестер» победил «Арсенал» дома со счётом 2:0. Это было последнее поражение Унаи Эмери в АПЛ. В предстоящей встрече я бы поставил на голы — тотал больше 3», — сказал Елагин.



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«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Обамеянг, Артета и Варди помогут зайти коэффициенту 2.72 За пять очных встреч в Лондоне «лисы» потерпели пять поражений и пропустили 12 мячей.