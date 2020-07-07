«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.81.
«Новый тур английского чемпионата подарит нам возможность посмотреть игру между «Кристал Пэлас» и «Челси». Ещё одно лондонское дерби, а с ними у «Кристал Пэлас» в этом сезоне всё складывается неплохо.
Соперник в этом матче будет сложный. Но «Кристал Пэлас» свои задачи решил, едва ли эта команда вылетит. Она комфортно идёт в серединке таблицы.
«Челси» как раз-таки побеждать нужно. У этой команды напряжённая борьба в конце сезона за место в Лиге чемпионов. До этой встречи «Челси» обыграл «Уотфорд» на своём поле, разгромив соперника 3:0. А перед этим проиграл «Вест Хэму» на выезде 2:3.
«Челси» — команда, которая по подбору футболистов намного сильнее, чем ближайший соперник. «Кристал Пэлас», потерявший мотивацию, перестаёт бороться, когда матч идёт не так, как хотелось бы.
Я думаю, мотивированнее здесь «Челси». Он должен добиваться победы.
Если «Кристал Пэлас» пропускает первой, то победа «Челси» может быть убедительной больше чем в один мяч. На всякий случай подстрахуюсь и возьму победу «Челси» с форой (-1) и коэффициентом 1.81. Победа в один гол даст нам расход», — сказал Гутцайт.
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