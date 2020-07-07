«Тамбов» — «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Ахмат».
Ставка: ничья за 3.10.
«Сейчас очень сложно что-то предугадать, потому что команды, которые идут внизу таблицы, царапаются и кусаются за каждое очко. «Тамбов» в прошлом туре сотворил очередную сенсацию, обыграв «Спартак». Да, были судейские ошибки по отношению к обеим сторонам. Но невнятный футбол «Спартака» меня опять удивил – «Тамбов» второй раз в сезоне одержал над ним победу.
«Ахмат» понёсся после перерыва и вдруг получил холодный душ от ЦСКА в Грозном. Это серьёзная история для команды Шалимова, хотя против ЦСКА она играла довольно неплохо. В предстоящем матче грозненцам нужна победа после разгромного поражения.
От «Тамбова» нельзя ждать того, что он сыграет выше своих возможностей. Да, команда готовится к каждому матчу, видна отработанная тактика. Но можно обратить внимание, что первые таймы после рестарта чемпионата «Тамбов» играет хуже соперника, а во втором тайме – совсем в другой футбол. У команды есть два стиля. Когда ей нечего терять, тамбовчане могут играть в атаку, а когда есть – стараются ловить соперника на контратаках. Мне сложно судить, как будет против «Ахмата». По потенциалу грозненцы сильнее соперника, но по характеру тамбовчане не уступают.
Я не вижу фаворита, поэтому в предстоящем матче непонятно, кому отдать предпочтение. Возможна ничья. Если «Тамбов» и «Ахмат» поделят очки, в целом такой результат будет выгоден обеим командам», — ксказал Непомнящий.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 июля 2020
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 6 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:35
-
08:09
- 5 июля 2020
-
22:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15