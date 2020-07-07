«Тамбов» — «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Ахмат».



Ставка: ничья за 3.10.



«Сейчас очень сложно что-то предугадать, потому что команды, которые идут внизу таблицы, царапаются и кусаются за каждое очко. «Тамбов» в прошлом туре сотворил очередную сенсацию, обыграв «Спартак». Да, были судейские ошибки по отношению к обеим сторонам. Но невнятный футбол «Спартака» меня опять удивил – «Тамбов» второй раз в сезоне одержал над ним победу.



«Ахмат» понёсся после перерыва и вдруг получил холодный душ от ЦСКА в Грозном. Это серьёзная история для команды Шалимова, хотя против ЦСКА она играла довольно неплохо. В предстоящем матче грозненцам нужна победа после разгромного поражения.



От «Тамбова» нельзя ждать того, что он сыграет выше своих возможностей. Да, команда готовится к каждому матчу, видна отработанная тактика. Но можно обратить внимание, что первые таймы после рестарта чемпионата «Тамбов» играет хуже соперника, а во втором тайме – совсем в другой футбол. У команды есть два стиля. Когда ей нечего терять, тамбовчане могут играть в атаку, а когда есть – стараются ловить соперника на контратаках. Мне сложно судить, как будет против «Ахмата». По потенциалу грозненцы сильнее соперника, но по характеру тамбовчане не уступают.



Я не вижу фаворита, поэтому в предстоящем матче непонятно, кому отдать предпочтение. Возможна ничья. Если «Тамбов» и «Ахмат» поделят очки, в целом такой результат будет выгоден обеим командам», — ксказал Непомнящий.



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