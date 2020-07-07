«Уотфорд» — «Норвич»: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Уотфорд» — «Норвич».



Ставка: победа «Уотфорда» за 1.72.



«Про «Норвич», к сожалению, уже даже не скажешь, что пациент скорее жив. «Канарейки» проиграли во всех четырёх матчах АПЛ после рестарта сезона, не забив при этом ни одного мяча, и к тому же вылетели из Кубка, отдав почти все силы на противостояние «МЮ». Уже даже Пукки не попадает в основной состав, а команда за 90 минут домашней игры с «Брайтоном» умудряется нанести всего один в створ ворот.



У «Уотфорда», одним словом, отличная возможность одержать победу и оторваться от зоны вылета. «Шершни» на этой неделе проводят две домашние встречи – с «Норвичем» и «Ньюкаслом», и нет сомнений в том, что в них игроки будут действовать на максимуме. Этого должно быть достаточно для того, чтобы обыграть как минимум «Норвич», — сказал Петросьян.



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«Уотфорд» — «Норвич». Прогноз: берём коэффициент 2.26 на матч аутсайдеров АПЛ В предыдущих девяти играх в чемпионате Англии «канарейки» забили только один гол.