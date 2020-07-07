«Арсенал» — «Крылья Советов»: прогноз Валерия Непомнящего на игру РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов».



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.71.



«Арсенал» в гостях обыграл «Динамо» – для меня это стало неожиданным результатом. С другой стороны, «Крылья Советов» сыграли два матча при Талалаеве и набрали две очка в матчах с «Локомотивом» и «Ростовом». Мои симпатии на стороне «Крыльев» – хочется, чтобы проявилась работа Талалаева и он продолжил карьеру в Премьер-Лиге.



От «Арсенала» непонятно что ждать. Часто бывает, что после смены тренера удача поворачивается лицом. Я думаю, «Крылья Советов» всё-таки не проиграют. Фаворитом в букмекерских конторах значится «Арсенал», но, по-моему, он не сможет выиграть в этом матче. В футболе очень часто бывает так, что теряешь своё, а потом набираешь очки, где этого не ждали. «Арсенал» выиграл у «Динамо», и вряд ли он снова победит. Я считаю, что замена тренера была не совсем правильной, поэтому в этом матче я болею за самарцев, да и в целом «Крылья Советов» должны остаться в РПЛ», — сказал Непомнящий.



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