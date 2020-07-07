«Лечче» — «Лацио»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 31-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лечче» — «Лацио».
Ставка: голы «Лацио» в обоих таймах за 1.85.
«Лацио» после паузы чередует победы с поражениями. Команда Симоне Индзаги выглядит уставшей. Усугубили ситуацию кадровые проблемы римлян. В матче с «Миланом», набравшим приличную форму, «Лацио» по делу уступил. Дома. С крупным счётом. До паузы такой результат стал бы громкой сенсацией.
«Лечче» борется за выживание. При этом проигрывает матч за матчем. Команда известного в прошлом полузащитника Фабио Ливерани потерпела 6 поражений подряд. До и после паузы «Лечче» играет одинаково плохо. Шансов на удачный исход во встрече с одним из лидеров чемпионата очень мало.
«Лечче» — худшая команда по игре в обороне (70 пропущенных мячей), а «Лацио» — одна из самых результативных в серии А (66 забитых мячей). Больше забила только «Аталанта». Я думаю, несмотря на кадровые проблемы и усталость, римляне сыграют ярко и уверенно. Мой прогноз — «Лацио» забьёт в обоих таймах за 1.85», — сказал Керимов.
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