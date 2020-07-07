«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на встречу АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» минимум в 2 мяча за 2.44.



«Во вторник вечером тремя матчами открывается 34-й тур английской Премьер-лиги. Один из них пройдёт в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» — «Кристал Пэлас», набравший 42 очка и безмятежно расположившийся на 13-м месте, принимает «Челси», расположившийся на четвёртой строчке с 57 очками.



Уже набили оскомину слова о том, что на финишном отрезке каждый матч становится решающим, кубковым и так далее, и тому подобное. Ну что делать, если это действительно так? Во всяком случае для «Челси».



Это будет очередное столичное дерби. Но для «Пэлас» этот матч сродни тренировочному, эти парни уже решили задачу на сезон, прописавшись ещё на год в элите. Причём задача решена уверенно — ещё за девять туров до финиша. Других целей у столичных «орлов» сейчас нет.



Фрэнку Лэмпарду и его футболистам очки нужны как воздух, чтобы закрепиться на четвёртом месте и постараться зацепиться за третье. Конкуренты горячо дышат в спину. Набравший ход «Манчестер Юнайтед» отстаёт всего на два очка.



«Кристал Пэлас» хоть и андердог, но если поймает кураж, то пиши пропало. Конечно, «Челси» будет более мотивирован. Это естественно, однако неприятностей не оберёшься, если ребята Лэмпарда будут чуть-чуть расслаблены.



9 ноября в первом круге на «Стэмфорд Бридж» «Челси» победил уверенно, забив два мяча. Отличились Абрахам и Пулишич.



«Кристал Пэлас» сразу после рестарта победил «Борнмут» 2:0 и облегчённо выдохнул, расслабился и потерпел подряд три поражения, пропустив восемь голов и не забив ни разу.



Думаю, что «орлы» проиграют и четвёртый раз кряду. Сейчас балом правит психология. Посмотрите, как потрясающе сыграл «Ман Сити» с «Ливерпулем», разгромив чемпиона 4:0, а потом уступает «Саутгемптону» 0:1.



Ставлю на победу супермотивированных ребят из «Челси» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.44», — сказал Елагин.



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«Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз: Виллиан, Жиру и Лэмпард сделают шаг к Лиге чемпионов За восемь предыдущих лондонских дерби с «орлами» «пенсионеры» сумели добыть шесть побед.