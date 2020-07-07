«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Кристал Пэлас» — «Челси».



Ставка: «Кристал Пэлас» забьёт» за 1.78.



«Здесь, конечно, хочется, не особо разбираясь, ставить на гостей – ведь они только что разгромили «Уотфорд» — 3:0, а «Пэлас» с тем же счётом был бит «Лестером». Но всё-таки я бы не стал этого делать.



У «Челси» получил травму Канте, по-прежнему травмирован Ковачич. Без них центр поля будет выглядеть не то чтобы экспериментально, но явно не оптимально. Баркли, конечно, очень не плох в последнее время, но он только начинает свыкаться с ролью определяющего игрока в этой команде, а помимо него Лэмпард, скорее всего, будет вынужден поставить в центр молодых Маунта и Гилмора.



Возможно, придётся изменять схему и оттягивать назад Пулишича. В любом случае, нет уверенности в том, что команда будет играть так, как мы этого ждём, без своих ключевых составляющих.



У «Пэлас» как раз центр поля мощный и насыщенный, и «орлы» любят, когда против них соперники начинают раскрываться. А это непременно произойдёт, если «Челси» не удастся забить быстрый гол.



Предположу, что если гости и выиграют, то вряд ли больше чем в один мяч. Ну и должны здесь быть шансы у хозяев», — сказал Петросьян.



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