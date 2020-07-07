«Тамбов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Ахмат» в 27-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ИТБ1 (1) за 2.06.
«Тамбов» в прошлом туре одержал важную победу над «Спартаком» в Москве, где-то даже сенсационную. Своим знакомым из «Тамбова» сказал, чтобы после такой победы они не расслабились. А такое случается с середняками, когда выигрываешь у сильного соперника, наступает какая-то эйфория. Но сейчас не до этого «Тамбову». Матч с «Ахматом» не менее важен. Между командами всего 1 очко. «Ахмат» пропустил «Тамбов» после того, проиграл ЦСКА. И он, конечно, захочет реабилитироваться после такого. Эту часть сезона он начал очень неплохо. По сути, только игра с ЦСКА и не удалась.
Что важно отметить, «Тамбов» в каждой игре после паузы забивал. Да, в трех матчах уступили, но моменты создавали и реализовывали. «Спартаку» вообще три мяча забили. «Зениту» тоже забили. «Ахмат» же пропускал абсолютно во всех встречах. В обороне там нет особого порядка.
Поэтому в этой встрече хочу взять вариант «тотал «Тамбова» больше 1 мяча». Мне кажется, что минимум гол тамбовчане организуют, а могут забить и больше», — сказал Титов.
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