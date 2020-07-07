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«Тамбов» — «Ахмат»: прогноз Евгения Ловчева на встречу чемпионата России

«Тамбов» — «Ахмат»: прогноз Евгения Ловчева на встречу чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тамбов» — «Ахмат» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

Ставка: ничья за 3.15.

«Это две интересные команды. Предсказать тут трудно на самом деле. «Тамбов» и «Ахмат» находятся внизу турнирной таблицы.

Однако «Тамбов» на выезде обыгрывает «Спартак», а «Ахмат» очень прилично два матча играет, а затем уступает на своём поле ЦСКА — 0:4.

Я понимаю, что эти команды находятся рядом в турнирной таблице. Они будут осторожничать. На это я и ставлю. Мне кажется, что голы команды забьют, но игра будет ничейной», — сказал Ловчев.

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