«Тамбов» — «Ахмат»: прогноз Евгения Ловчева на встречу чемпионата России
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тамбов» — «Ахмат» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
Ставка: ничья за 3.15.
«Это две интересные команды. Предсказать тут трудно на самом деле. «Тамбов» и «Ахмат» находятся внизу турнирной таблицы.
Однако «Тамбов» на выезде обыгрывает «Спартак», а «Ахмат» очень прилично два матча играет, а затем уступает на своём поле ЦСКА — 0:4.
Я понимаю, что эти команды находятся рядом в турнирной таблице. Они будут осторожничать. На это я и ставлю. Мне кажется, что голы команды забьют, но игра будет ничейной», — сказал Ловчев.
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