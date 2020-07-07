«Арсенал» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч 27-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Крылья Советов» в 27-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: гол Луценко за 2.50.



«После увольнения Черевченко «Арсенал» сразу же сумел прервать серию поражений. Выстояли в матче с «Динамо», играя большую часть встречи в меньшинстве. По сути, Луценко реализовал чуть ли не единственный момент за весь матч. Он проводит просто очень сильный сезон. В гонке бомбардиров выше только Артем Дзюба. У Луценко уже 13 мячей, это очень хороший показатель. Он установил рекорд чемпионата по голам головой. И раз он в такой форме, то я бы попробовал этим воспользоваться.



Хочу предложить поставить на гол Евгения Луценко в матче с «Крыльями». Он очень большой объем работы проделывает, ищет моменты, отрабатывает сзади, постоянно в движении. И в этом сезоне это вознаграждается тем, что Луценко много забивает. Он сам находит моменты, хорошо играет на опережении. И реализация неплохая. Матч для прогноза сложный. Может быть все. Но ставка на Луценко, как мне кажется, оправдает себя», — сказал Титов.



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