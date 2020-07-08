«Зенит» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи».

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.15.

«Понятно, что по общему уровню исполнителей сине-бело-голубые превосходят не только «Сочи», но и любой другой клуб Российской Премьер-Лиги. И всё же. Во-первых, нехватка мотивации сказывалась и в предыдущих турах: после разноса ЦСКА (4:0) футболисты расслабились, едва не потеряв очки с «Крыльями Советов» (2:1) и «Тамбовом» (2:1).



Первый тайм в Краснодаре также получился довольно слабым, хотя после перерыва вопросы в справедливости исхода отпали. И тут в дело вступает второй момент. Подопечные Сергея Семака ещё в воскресенье провели очень яркий и бодрый матч на выезде, который забрал много сил и эмоций. А потом, разумеется, праздновали заслуженное чемпионство.



И вот уже в среду нужно выходить на ничего не решающую игру. Да ещё и при минимальном количестве болельщиков, ведь ограничения из-за пандемии коронавируса никто не отменял. Как ни крути, а подобные вещи с большой долей вероятности скажутся на футболистах. Всё это повышает шансы гостей.



«Горожане», к слову, и сами в полном порядке. После рестарта сезона они ни разу не уступили. В принципе, «Сочи» даже сохраняет шансы на еврокубки: до шестого места всего три очка, а в случае победы «Зенита» в Кубке России оно выведет в квалификацию Лиги Европы. Мотивация гостей вопросов не вызывает, так что можно просто проверить классические Х2 за прекрасный коэффициент 2.29.



Мы же поставим на голы. «Зенит» уже гарантировал себе титул и может с чувством выполненного долга сыграть на публику. «Сочи» тоже не против — в трёх из четырёх матчах после паузы с участием этого клуба голы забивались в обе стороны. Вариантов хватает — на «обе забьют» дают коэффициент 1.71, на «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» — 2.09, на ТБ 3 гола — 2.15. Вполне недурно».