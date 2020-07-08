«Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз и ставка на матч 35-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Вильярреал».

Ставка: тотал больше 1 гола во втором тайме за 1.76.

«Хетафе» на момент возобновления сезона находился в топ-4, но результаты моментально просели. Всего одна победа в семи встречах (2:1 с «Реалом Сосьедад», который деградировал ещё сильнее, а также поражения от мадридского «Реала» (0:1) с «Гранадой» (1:2). Плюс целых четыре ничьи.



Видно, что синие испытывают проблемы с физической подготовкой, которая до пауза была их основным козырем. В результате в атаке всё совсем печально, а надёжная прежде оборона всё чаще даёт сбои. Особенно во втором тайме, когда на фоне усталости команда подсаживается и теряет концентрацию.



Статистика очных встреч плюс-минус ровная. Внимания заслуживает другое — всего одна ничья в семи предыдущих случаях. И неплохая результативность — лишь в двух из восьми последних матчей соперники не добрались до отметки в два гола. От этого и будем отталкиваться, ведь мирный исход не устроит никого.



Скорее всего, дебют получится аккуратным: цена ошибки высока, никто не станет рисковать. А вот дальше событий должно стать больше, поскольку при потере очков шансы на топ-4 окончательно пропадут. Классическая ставка «второй тайм результативнее первого» идёт за 2.23, вариант попроще — ТБ 1 гола во втором тайме за 1.76".