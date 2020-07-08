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«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 34-го тура чемпионата Англии

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 34-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.65.

«Ливерпуль» хоть и стал чемпионом Англии, но его игра после паузы пока отнюдь не чемпионская. Вопросов не вызывают домашние игры. За два матча в родных стенах после рестарта АПЛ клуб одержал две победы с общим счётом 6:0. Отличный показатель.

А вот с выездами пока что не клеится. В дебютном матче бригада Клоппа не смогла ничего поделать в дерби с «Эвертоном» и при определённых обстоятельствах могла даже проиграть (0:0). А во время второго выезда красные были растоптаны «Манчестер Сити» (0:4). Гости очень многое позволяли грозной атаке «горожан», за что и поплатились.

И теперь им предстоит ещё один выезд, на этот раз к «Брайтону». До этого с 2011 года соперники успели встретиться всего семь раз, и во всех случаях победителем выходили мерсисайдцы. При этом они сумели забить 21 мяч, а пропустить всего четыре. Цифры, конечно, внушительные.

А при таких раскладах есть смысл рассмотреть лобовую победу «Ливерпуля» за скромный коэффициент 1.65. Также интересно смотрится классический тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.89. Если объединить эти варианты, коэффициент будет в районе 2.40.

Бригада Клоппа не испытывает проблем с забитыми мячами и наверняка сумеет отгрузить парочку. Однако «Брайтон» на своём поле тоже не стесняется идти вперёд. За 16 игр в текущем сезоне он имеет 19 забитых мячей».

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В семи последних очных встречах ливерпульцы одержали семь побед с общим счётом 21:4.
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