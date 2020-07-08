«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Георгия Черданцева на матч РПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: обе забьют за 1.83.



«Спартаковские матчи очень сложно прогнозировать. Потому что это одна из самых непредсказуемых команд в европейском футболе, а не только в РПЛ.



Давайте будем отталкиваться от «Локомотива». Победив в этом матче, он сделает широкий шаг к прямой путёвке в Лигу чемпионов. Это серьёзная задача для Николича и для клуба в целом. Поэтому с точки зрения мотивации «Локо» будет на голову выше.



Фраза о том, что «Спартак» будет стараться реабилитироваться перед болельщиками после поражения от «Тамбова» – звучит нелепо.



«Локомотив» более сыгран, он выше в таблице. Он остаётся фаворитом этого матча (несмотря на то что играет на выезде). Он будет очень настроен выиграть этот матч.



Но все-таки с одним забитым мячом в какую-либо сторону дело вряд ли закончится. Я думаю, что «Спартак» будет стараться идти вперед и стараться забить. А сыграть на ноль нынешнему «Спартаку» маловероятно.



Поэтому из всех вариантов в линии мне нравится «обе забьют». На фоне усталости иметь предельную концентрацию в обороне будет сложно обеим командам. «Локомотиву» нужно атаковать и выигрывать, а «Спартак» на своём поле. Поэтому голы в обе стороны быть должны. Беру «обе забьют», — сказал Черданцев.



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