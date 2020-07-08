«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол» в 35-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: «Барселона» выиграет и не пропустит за 1.73.



«Каталонское дерби. «Барселона» может отправить в Сегунду «Эспаньол». Пока этого ещё не произошло, но шансов у «Эспаньола» вообще практически нет. Команда на последнем месте в таблице, поменяв уже четырёх тренеров в сезоне. В общем, это логическое завершение того, что творилось в «Эспаньоле» в этом сезоне. Даже те хорошие зимние трансферы, которые сделал «Эспаньол», не помогли выбраться команде.



«Барселоне» надо побеждать и ждать, что где-то ошибку допустит «Реал». Она провела хороший матч с «Вильярреалом», по-моему, лучший при Кике Сетьене. Очень здорово взаимодействовали Месси, Суарес и Гризман. В серединке всё было нормально.



Учитывая, что это дерби, у команд особые отношения, пикантности ситуации придаёт тот факт, что «Барселона» может оформить вылет «Эспаньола».



Думаю, что «Барселона» выиграет и не пропустит. У «Эспаньола» из-за дисквалификации матч пропускает нападающий Хонатан Кальери. Ну и по статистике не забивает «Эспаньол» на «Камп Ноу». Так было в четырёх из последних пяти матчей. Не забьёт, наверное, и сейчас. Коэффициент — 1.73», — сказал Генич.



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