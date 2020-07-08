«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Ставка: ТМ 2 за 1.83.



«Волки», конечно, сильно разочаровали в игре с «Арсеналом». «Канониры» отдали им мяч, и, как показало время, этот простой план на игру выиграл Микелю Артете матч. За 90 минут «Вулверхэмптон» сумел создать лишь один голевой момент, а во время попыток атаковать большими, чем обычно, силами, терялся порядок построений в обороне, и команда выглядела непривычно уязвимо.



«Шеффилд Юнайтед» будет действовать примерно так же, тем более что, в отличие от «канониров», для него это привычная модель игры. Думаю, хозяева максимально усложнят гостям жизнь. Судя по всему, матч не получится богатым на голевые моменты. Не удивлюсь, если голов здесь не будет вовсе», — сказал Петросьян.



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