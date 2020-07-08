«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» в 27-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.75.



«Понятно, что сейчас не лучшие времена переживают и «Локомотив», и «Спартак». «Спартак» к этому матчу подходит с двумя поражениями кряду и в трёх матчах не может победить. После рестарта был успех лишь в Туле. Плюс у «Спартака» серьёзные кадровые потери: не будет Жиго, не будет Романа Зобнина, который пропустит второй матч после удаления.



Есть проблемы внутренние, есть проблемы извне, которые поддавливают «Спартак», поддавливают Тедеско. Болельщики находятся в раздражительном состоянии. Журналисты ради кликабельности много чего нехорошего пишут про «Спартак». Кроме того, многие считают, что против «Спартака» происходит какой-то судейский произвол: отменённый гол Соболева и незасчитанный мяч того же Соболева в игре с Уфой. Всё это сейчас окутывает «Спартак» как негативный фон.



Можно, конечно, всё изменить, если одержать победу в матче Кубка России против «Зенита» и пройти дальше в финал, но не стоит спустя рукава играть и в матчах чемпионата России. Здесь никаких задач не осталось. Можно остаться шестым, а можно опуститься и до восьмого места. Кто-то даже считает, что «Спартак» может побороться и за выживание. Я далёк от таких мыслей.



У «Локомотива» другая история. При Марко Николиче команда играет низовые матчи. С «Оренбургом» это было в самом начале, и в Казани два мяча забили, но своё преимущество не развили. В итоге две ничьи подряд. Плюс у «Локомотива» есть и кадровые проблемы. Под вопросом участие Баринова, Эдера, дисквалифицирован Крыховяк. Это серьёзные потери, как мы понимаем. В общем, я веду к тому, что команды к очной встрече подходят с большим багажом проблем.



«Локомотиву» важно набирать хотя бы какие-то очки, чтобы не подпускать к себе «Краснодар». Не забываем, что у «Краснодара» есть ещё и матч в запасе с московским «Динамо». Но «быки» пока осечками «Локомотива» не пользуются. «Спартаку» сейчас важно обойтись без травм и что-то наиграть к матчу с «Зенитом» в Кубке.



Помним игру первого круга. Тогда это была чуть ли не первая победа Доменико Тедеско. Он прыгал и скакал у кромки поля, а его план сработал. «Спартак» во втором тайме на контратаках трижды уколол «Локомотив». Причём «Локо» не сказать, что играл хуже, но «Спартак» взял и выиграл со счётом 3:0. Кто-то скажет, что счёт не по игре, но так сложились обстоятельства.



Первое серьёзное дерби для Николича. Думаю, что с учётом кадровых потерь и состояния команд на данный момент никакого огня тут ждать не стоит. «Спартак» постарается сыграть максимально аккуратно после двух поражений подряд. «Локомотив» после двух матчей без побед тоже сыграет аккуратно, с учётом ещё и отсутствия Крыховяка, поэтому мой прогноз на эту встречу — низ, тотал меньше 2.5 мяча за 1.75», — сказал Генич.



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