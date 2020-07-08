«Спартак» — «Локомотив»: ставка Валерия Непомнящего на матч 27-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.45.



«Если бы «Локомотив» возглавлял Юрий Палыч, было бы куда интересней. От «Спартака» неизвестно что ждать, это сейчас очень непредсказуемая команда. Я вижу, что Леонид Федун всё делает для команды, к нему нет никаких претензий, кроме того, кого назначают руководить командой. У «Локомотива» меньше ресурсов, но они используются более качественно, хотя с руководством никак не могут определиться. По игре для меня «Локомотив» симпатичнее, чем «Спартак».



Сейчас я абсолютно не верю в «Спартак», он меня разочаровывает. Я и так не понимал, как он играет, а в игре с «Тамбовом» проявилось, что у «Спартака» нет связующего звена. Сейчас команде приходится проводить длинные, позиционные атаки, а когда у неё это не получается, нужно действовать через фланги. Справа Рассказов играет внятно, а на левом фланге я не понимаю, как действуют спартаковцы, впрочем, как и в центре. Ясно, что «Спартак» играет дома, но по классу «Локомотив» сильнее.



«Локомотив» в прошлом туре не смог обыграть «Сочи», ему немного не повезло. Алексей Миранчук не забил с пенальти в добавленное время, но по игре команда сейчас сильнее предстоящего соперника. Считаю, что «Локомотив» как минимум не проиграет.



У «Спартака» не играл Роман Зобнин в матче против «Тамбова». Из-за дисквалификации он также пропустит матч с «Локомотивом». Я за ним слежу очень давно, и, по моим ощущениям, талантливее его никого не было в какой-то период. Можно отметить, что Зобнин очень выносливый. Так как он функционально хорошо готов, его ставят на различные позиции – и на роль опорного полузащитника, и флангового защитника, и вингера, а сейчас пытаются использовать как игрока центральной зоны. Кстати, Зобнин меня удивил: в двух играх он оказывался в позициях, откуда забивают голы, хотя он редко забивает, это не его история. Нужно, чтобы у Зобнина появился вкус голов, тогда он заметно прибавит, так как к своему потенциалу прибавит ещё и реализацию моментов.



Против «Локомотива» в центре сыграет Бакаев, но он по своей игре сильно отличается от Зобнина. От Бакаева в меньшей степени требуется играть на своей половине поля, его манера – работа с мячом, он любит обыгрывать. Все считают, что игра Бакаева в центре – это находка Тедеско, а мне Бакаев больше нравился, когда он играл в «Арсенале» и действовал там на фланге. В большей степени такая игра ему больше подходит.



Также, помимо Зобнина, у «Спартака» игру пропустит Жиго, который сейчас является важным защитником. Думаю, что это также повлияет на исход матча, поэтому ставлю на то, что «Локомотив» не проиграет», — сказал Непомнящий.



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«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук разделает Максименко, Джикию и Айртона в дерби В четырёх предыдущих турах Алексей забил четыре гола, но накануне не реализовал важнейший пенальти.