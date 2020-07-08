«Зенит» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.61.
«Зенит» принимает «Сочи». Будет чемпионское празднование: коридор перед матчем, вручение трофея. Можно сказать, что «Зенит» оковы сбросил, хотя не уверен, что они были, но волнение было, и давление чувствовалось. «Зенит» вошёл в историю: так рано в истории российской лиги никто чемпионство не оформлял. И второй год подряд он чемпион.
Такие игры, как мне кажется, получаются яркими, когда можно сыграть для зрителя, для телезрителя, подправить список бомбардиров. В последнее время «Зенит» и забивает, и пропускает. Почему бы не сыграть «тотал больше 2.5 мяча» за 1.61. Ну и я бы рассмотрел «тотал больше 3 мячей» за 1.99. В прошлом сезоне «Зенит» играл с ЦСКА первый домашний матч после оформления чемпионства и победил 3:1. Было весело и результативно. И сейчас, думаю, голы быть должны», — сказал Генич.
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