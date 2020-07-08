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«Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

«Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Вильярреал».

Ставка: ничья за 3.08.

«В Испании нет интриги с борьбой за чемпионство, нет интриги в борьбе за четыре места в Лиге чемпионов и практически всё очевидно в борьбе за выживание в Примере. Единственная оставшаяся интрига — за попадание в Лигу Европы. И именно вожделенные в этой борьбе пятое и шестое места занимают сейчас «Вильярреал» и «Хетафе». Обе команды стремятся скорее сохранить текущие места в таблице, чем улучшить их. В такой психологической ситуации подобные матчи особенно часто заканчиваются вничью. На ничью я и поставлю.

Можно было бы ещё рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 мяча с учётом оборонительной игры «Хетафе» и травм нападающих (Молина из «Хетафе» не сыграет точно, а «подводники» Пако Алькасер и Бакка имеют микротравмы), но на это слишком маленький коэффициент. Поэтому ограничусь ставкой на то, что команды поделят очки», — сказал Вишневский.

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