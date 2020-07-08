«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 1.95.



«Спартак» безобразно провёл и ещё одну игру, проиграл «Тамбову» 2:3 на своём поле. Игры нет. Есть только какие-то отдельные моменты, когда кто-то из футболистов хорошо исполняет, как тот же Ларссон во встрече с тамбовчанами. Но в целом рисунка не видно. Как будет играть команда в дерби, не очень понимаю. Мотивации в чемпионате тоже, к сожалению, не осталось. Все надежды связаны с Кубком России. Но пока не видно, за счёт чего «Спартак» планирует обыгрывать «Зенит».



«Локомотив» тоже не очень впечатляет по последним играм. Не сумели победить «Крылья Советов» у себя, потом потеряли очки с «Сочи», опять же дома. И то не те результаты, на которые рассчитывала команда. И борьба за второе место по-прежнему не закончена. Не выдержал даже Миранчук Лёша, не забивший пенальти в конце встречи с «Сочи». Но всё-таки «Локо» может положиться на Миранчука, который стабильно хорош. Он способен в одиночку решить исход этого дерби. Крыховяк, конечно, большая потеря. Из-за дисквалификации он не сыграет. У «Спартака» Жиго не будет.



Мне всё-таки видится «Локомотив» фаворитом. Он более мотивирован и может в гостях сыграть вторым номером. Поэтому мой выбор — «Локомотив» с форой (0). Рисунок игры у «железнодорожников», по крайней мере временами, просматривается», — сказал Титов.



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