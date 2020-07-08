«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч 27-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» в 27-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.96.



«Московское дерби в очередном туре чемпионата России. «Спартак» против «Локомотива». Интересный и очень важный матч. Вполне возможно, что в чемпионате России возникнет борьба за место в Лиге чемпионов. По крайней мере «Локомотив» уже начал терять очки. То же самое делает и «Краснодар», а ЦСКА с «Ростовом» вполне могут подтянуться к этой борьбе. Как раз тот случай, когда ЦСКА нужна помощь от «Спартака», чтобы включиться в гонку за высокие места.



«Спартак» очень плох в последнее время. Если брать последнюю игру с «Тамбовом», то показалось, что некоторым футболистам практически противно играть в тот футбол, который ставит Доменико Тедеско. Но дерби — это дерби. В конце концов, это конец сезона, и игрокам нужно показывать себя. Останется Тедеско или нет, но именно в таких матчах нужно зарабатывать себе репутацию.



Я не сомневаюсь, что «Спартак» будет настроен хорошо. Полагаю, что есть определённые шансы против «Локомотива», так как схема с тремя центральными защитниками для «Локомотива» может оказаться неудобной. Букмекеры осторожно фаворитом делают «Локомотив», а я поставлю на «Спартак» с форой (0) и коэффициентом 1.96», — сказал Андронов.



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