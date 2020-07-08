«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 34-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».
Ставка: «обе забьют» за 2.36.
«Сити» расслабился после разгрома, учинённого «Ливерпулю», и уступил «Саутгемптону» 0:1, потерпев аж девятое поражение в сезоне. Не то чтобы они не создали достаточно для того, чтобы отличиться хотя бы раз. Просто в их действиях отсутствовало должное желание, а когда его нет, отворачивается и удача.
«Ньюкасл» уже официально обезопасил себя от вылета, и это тоже повлияло на некоторую расслабленность, с которой действовали «сороки» в игре с «Вест Хэмом» (2:2).
Ну а когда встречаются две команды, не особо переживающие за результат, но при этом довольно активно атакующие и не слишком заботящиеся о тылах, как правило, забиваются голы.
«Ньюкасл» забивал в шести из последних семи матчей АПЛ с «Ман Сити». Вполне возможно, северяне отличатся и на этот раз», — сказал Петросьян.
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