«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 34-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».



Ставка: «обе забьют» за 2.36.



«Сити» расслабился после разгрома, учинённого «Ливерпулю», и уступил «Саутгемптону» 0:1, потерпев аж девятое поражение в сезоне. Не то чтобы они не создали достаточно для того, чтобы отличиться хотя бы раз. Просто в их действиях отсутствовало должное желание, а когда его нет, отворачивается и удача.



«Ньюкасл» уже официально обезопасил себя от вылета, и это тоже повлияло на некоторую расслабленность, с которой действовали «сороки» в игре с «Вест Хэмом» (2:2).



Ну а когда встречаются две команды, не особо переживающие за результат, но при этом довольно активно атакующие и не слишком заботящиеся о тылах, как правило, забиваются голы.



«Ньюкасл» забивал в шести из последних семи матчей АПЛ с «Ман Сити». Вполне возможно, северяне отличатся и на этот раз», — сказал Петросьян.



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