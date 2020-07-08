«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру Ла Лиги

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол».



Ставка: «Барселона» забьёт минимум 3 мяча» за 1.65.



«В очень разном состоянии команды подходят к очному матчу. “Барселона” пережила несколько неудачных игр. Сперва сыграли вничью с “Сельтой” со счётом 2:2, но и с “Атлетико” фортуна тоже отвернулась от сине-гранатовых. Теперь “Барса” отстаёт от “Реала” на четыре очка, но в прошлом туре Кике Сетьен перестроил игру команды. Испанец нашёл место на поле для всех топов — Месси, Гризманн и Суарес. Ещё и Фати удачно вышел на замену.



Тогда они разгромили “Вильярреал” со счётом 4:1, который бьётся за еврокубки. Действующие чемпионы Примеры могли бы забить и ещё больше, но вратарь соперника не собирался сдаваться раньше финального свистка. Кажется, что у “Барселоны” решаются внутренние проблемы. По крайней мере по итогам поединка с “Вильярреалом”.



А что касается “Эспаньола”, у них совершенно обратная ситуация. Да, команда поменяла главного тренера. Пришёл Франсиско Руфете, который когда-то здорово играл за “Валенсию”. Казалось, что в первом матче под его руководством команда дорого себя продавала — поборились с “Реалом”, даже вели в счёте в игре с “Сосьедадом”. Но после поражения от “Леванте” у синих уже не осталось шансов на сохранение прописки. Математические шансы ещё остались, но в реальности в это поверить практически невозможно. Я думаю, что из-за этого футболисты психологически подавлены.



Что они могут противопоставить “Барселоне”? Встать всей обороной с командой и рассчитывать на контратаки. По сути, “Эспаньол” так играл против “Сосьедада”. По-другому они играть не могут. Тут ещё накладывается факт вылета, который неизбежен. А вот “Барселона” мотивирована, поэтому я думаю, что матч может закончиться разгромом. “Барса” будет много атаковать, даже если и будет какая-то ротация.



Есть разные варианты. Я думал над победой “Барсы” в обоих таймах и над победой “Барсы” с форой. Но самый спокойный вариант — это тотал “Барселоны”. Индивидуальный тотал хозяев “Камп Ноу” больше 2.5 голов — почему бы и нет? Такому “Эспаньолу” можно забить и гораздо больше», — сказал Кривохарченко.



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