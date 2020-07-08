«Вест Хэм» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на игру английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вест Хэм» — «Бёрнли».



Ставка: «Бёрнли» не проиграет за 1.89.



«Вест Хэм» обыграл «Челси», сыграл вничью с «Ньюкаслом», забив за эти две встречи аж пять мячей. Но что лондонцы, что северяне играли так, как удобно «молотобойцам», предоставляя им немалые пространства сзади.



«Бёрнли», конечно, так играть не будет. Одна из самых жёстких и дисциплинированных команд АПЛ закроется и будет ждать своего шанса в контрвыпадах и при стандартах. И достаточно посредственным при позиционных атаках лондонцам будет здесь сложно. К тому же, скорее всего, не сыграет Фелипе Андерсон, который в подобного плана игре был бы очень кстати.



«Бёрнли» после рестарта сезона проиграл всего раз («МЮ»), в остальных же трёх встречах пропустил всего раз. Команда Шона Дайша находится на расстоянии вытянутой руки от зоны еврокубков и, будучи в отменной физической форме, должна провести остаток сезона максимально ударно», — сказал Петросьян.



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