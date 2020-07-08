«Бетис» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» — «Осасуна».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.93.
«Игра начнётся в 20:30 по испанскому времени — это слишком рано для летней Севильи, изнывающей от жары и зноя. «В такое время в Севилье ещё нет бегунов на улицах», — справедливо отметил главный тренер «Осасуны» Ягоба Аррасате, критикуя время проведения матча. По прогнозу погоды матч начнётся в 38 градусов. Логично предположить, что голов в такую жару вряд ли будет много. Особенно в первом тайме. Поэтому мои ставки — тотал первого тайма меньше (1) и тотал всего матча меньше 2.5.
«Осасуне» в принципе играть уже не за что — команда обеспечила сохранение прописки в Примере и далека от еврокубковой зоны, хоть наваррцы и набрали 10 очков в четырёх последних турах. «Бетис» выглядит после карантинной паузы куда хуже «Осасуны», севильцы ещё не обезопасили себя полностью от вылета, хоть это лишь дело времени, достаточно просто дождаться потери очков «Мальоркой» и «Леганесом», — полагает Вишневский.
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- 8 июля 2020
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