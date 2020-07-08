«Ростов» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 27-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Уфа».



Ставка: победа «Ростова» за 1.87.



«Ростов» сейчас, кажется, обретает оптимальный состав. К матчу с «Уфой» должны подойти все в полном порядке. Возвращаются в состав лидеры команды, такие как Ерёменко, и я думаю, что сопернику придётся сложно.



«Уфа» меня удивила в игре против «Урала» тем, что обычно она держит свою игру, а в том матче уфимцы начали прилично, но потом потеряли нить игры и показали не свойственный для себя футбол. Получилось так, что команда ушла от поражения в концовке матча.



С «Ростовом» это не пройдёт, потому что не может быть такого, чтобы он не выиграл в двух матчах подряд против «Крыльев Советов» и «Уфы». Думаю, всё-таки фаворит «Ростов», поставлю на его победу. Во-первых, команде Карпина больше нельзя терять очки. Второй важный момент – возвращение в состав основных игроков. В-третьих, игра будет на своём поле. Да, это будет непросто, но за счёт класса хозяева выиграют», — сказал Непомнящий.



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«Ростов» — «Уфа». Прогноз: Евсеев найдёт подход к Карпину, Мамаеву, Попову и Ерёменко В трёх предыдущих очных встречах жёлто-синие не забили ни разу.