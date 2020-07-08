«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Брайтон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.64.



«У «Ливерпуля», по сути, осталась лишь одна цель на сезон – побить рекорд «Манчестер Сити» по количеству заработанных очков за один сезон. Став чемпионом в сезоне-2017/2018, команда Гвардиолы набрала 100 очков. Для того чтобы набрать больше, мерсисайдцам достаточно в оставшихся пяти турах одержать четыре победы.



В матче с «Астон Виллой» команда Клоппа играла в своё удовольствие, не особо напрягаясь и переживая за результат. Он должен был прийти, и он пришёл, когда разница в классе всё-таки дала о себе знать. Наверняка примерно то же самое случится и на этот раз. В распоряжении Клоппа есть и боевая тройка, и Ориги, и голодная до свершений молодёжь. В общем, думаю, очередную победу на классе от чемпионов Англии здесь можно ждать», — сказал Петросьян.



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«Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах, Мане, Фирмино и Клопп обставят любимого клиента В семи последних очных встречах ливерпульцы одержали семь побед с общим счётом 21:4.