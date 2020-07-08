«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Александра Вишневского на матч 35-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Эспаньол».



Ставка: гол после 76-й минуты за 1.73.



«Каталонское дерби пройдёт в 35-м туре Примеры. По итогам именно этого матча «Эспаньол» отправится в Сегунду. Это практически неминуемо. «Попугаи» потерпели пять поражений подряд и закрепились на последнем месте. Многочисленные смены главных тренеров не помогли что-то исправить. Кошмарный сезон, в котором «Эспаньолу» не хватило сил для игры на два фронта.



В еврокубках выступал неплохо и даже установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. При прошлом участии в еврокубках «Эспаньол» дошёл до финала, где не проиграл в основное время. Серия была продлена и сейчас, когда приходилось играть со слабенькими командами по типу «Лудогорца». В итоге получилась самая длинная беспроигрышная серия, которую прервал в Испании московский ЦСКА. Потому что в 6-м туре уже бороться было не за что и «Эспаньол» эту встречу уступил.



Чего ждать от матча «Барселона» — «Эспаньол»? Во-первых, за три дня до этой игры «Барса» провела свой лучший матч под руководством Кики Сетьена. Смотреть на игру «Барселоны» против «Реала» было таким непривычным удовольствием. Потрясающе разыгрывала «Барса» комбинации, были красивые голы, забитые Гризманном, Суаресом. Потрясающие передачи выдавал Лионель Месси. Просто кайф, а не игра. Уже давно такого не было.



Сможет ли «Барселона» повторить такое через три дня? Я думаю, это будет сложно сделать, потому что «Вильярреал» — это такая команда, которая и сама любит играть, и другим даёт возможность. «Эспаньол» всегда играет по-другому, а особенно против «Барселоны».



Тут принципиальное противостояние. В составе «Эспаньола» много воспитанников клуба. С детских лет футболисты растут в условиях обоюдной ненависти. Очень жёстко проходят каталонские дерби. На детском уровне, даже на женском уровне. Как-то посмотрел женское каталонское дерби. Как они там живы остались, не очень понимаю. Скорые должны дежурить и на матчах после четырёх лет. Там просто все друг друга убивают.



Всегда жесткую игру «Эспаньол» противопоставляет «Барселоне», играя на 0:0. Но сейчас уже другая ситуация. «Эспаньолу» нужна победа, которой добиться просто невозможно. Коэффициент на победу «Эспаньола» на «Камп Ноу» составляет 19.0. Шансы минимальные, но за них нужно бороться. Пусть и шансы сохранения прописки также ничтожны, ведь надо выиграть не только у «Барселоны», но и потом ещё три матча плюс надеяться на потерю очков у конкурентов. Это невозможно. Но бой «Барселоне» «попугаи» должны дать.



Учитывая, что «Эспаньолу» нужно играть на победу, то встреча будет результативной. Возможно, на табло мы увидим счёт 19:17 или какой-то другой счёт. Вы можете спросить у меня, почему футболки именно Максвелла и Владимира Вайса. Ответ простой — я дружил с этими футболистами, поэтому они и подарили мне со своих плеч свои футболки. Причём Вайс сделал это после матча с «Барселоной». Тогда «Эспаньол», разумеется, проиграл.



«Эспаньолу» надо забивать и играть открыто против «Барсы». Наверняка более активно «попугаи» пойдут вперёд, поэтому много и напропускают. Думаю, что у «Барселоны» есть все шансы реализовать своё преимущество в классе. «Барса» забьёт уже в первом тайме, а во втором забьёт тем более. «Эспаньол» понесётся ва-банк, а «Барселона» на встречных курсах забьёт ещё больше.



Первая ставка — «Барселона» забьёт в обоих таймах. Коэффициент варьируется от 1.65 до 1.69. Вторая идея, которая у меня возникла. В первую очередь я думал о ставке на победу «Барселоны» при тотале больше 2.5 мяча или 3.5 гола. Я бы не исключал, что «Эспаньол» сможет забить, но, скорее всего, не забьёт. «Барселона» здесь забьёт не меньше двух. Скорее всего, концовка будет острой. Каким бы ни был счёт, у «Эспаньола» будут сохраняться шансы. Из уважения к болельщикам надо биться за эти шансы. Поэтому до последнего «Эспаньол» будет идти вперёд. Игра будет более обоюдоострая, а значит, «Эспаньол» получит больше голов в свои ворота.



Поэтому мне нравится идея поставить на гол в промежутке с 76-й минуты до 90-й, точнее до самого конца матча. Сейчас благодаря водопою, благодаря VAR 90-я минута длится примерно восемь минут. Мне кажется, что гол с 76-й минуты и до конца встречи — очень высокая вероятность. Будет много атак. «Барса» на последних минутах создаёт много голевых моментов. Игра с «Вильярреалом» это показала. «Эспаньол» будет за что-то биться, поэтому гол в концовке будет, если вратари не совершат массу подвигов», — сказал Вишневский.



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